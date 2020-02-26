المستشار حمدى عبد التواب: تنكيس الأعلام أعلى نادي قضاة مصر لوفاة الرئيس الأسبق مبارك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المستشار حمدي عبد التواب، عضو مجلس إداره نادي قضاة مصر، أن المستشار محمد عبد المحسن رئيس النادى أمر بتنكيس الأعلام من أعلى نادي قضاة مصر لوفاة الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك، وإعلان الحداد ثلاثة أيام.
ونعى نادي قضاة مصر الرئيس الأسبق ببالغ الحزن والأسى، وقال إن "مبارك" كان بطل معركة النصر والعزة بحرب أكتوبر المجيدة، رحم الله الرئيس الأسبق وأسكنه فسيح جناته.
المستشار حمدي عبد التواب
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