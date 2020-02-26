محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي: خصصت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمقرها بالقاهرة هواتف تليفونية لتلقى البلاغات التي تتعلق بالإضرار بالمال العام وقضايا غسل الأموال. وقالت الوزارة في بيان لها، الأربعاء، إنه يأتي ذلك استمرارًا لتفعيل منظومة تلقى شكاوى المواطنين والتواصل معهم لتسهيل تلقى البلاغات لما له من أثر بالغ في رفع معدلات مكافحة كافة صور الخروج على القانون. وجاءت أرقام الهواتف التليفونية على النحو التالي: Advertisements تليفون بلاغات قضايا غسل الأموال: (27921395 02). تليفون تلقى كافة البلاغات: (27921396 02). الفاكس: (27922389 02). "Email" بريد إلكترونى: [email protected]

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كانت هذه تفاصيل خبر للإبلاغ عن جرائم غسل الأموال.. الداخلية تخصص أرقاما لتلقى بلاغات الإضرار بالمال العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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