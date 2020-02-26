"دينية النواب" توصي بإلغاء قرار منع إذاعة صلاة التراويح في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

ناقشت لجنة الشؤون الدينية، بمجلس النواب، طلب إحاطة تقدم به النائب ثروت سويلم، بشأن عدم تعيين عدد من أئمة المساجد، ومنع إذاعة التراويح عقب مكبرات الصوت.

وأكد "سويلم"، خلال اجتماع اللجنة، الذي عقد برئاسة النائب أسامة العبد، اليوم الأربعاء، أن هناك ما يقرب من 3 آلاف خطيب يعملون بمكافأة شهرية 143 جنيهًا ولم يطبق عليهم الحد الأدنى للأجور، ولم يتم تثبيتهم بالوزارة.

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وأشار إلى أهمية أن يكون لهؤلاء الأولوية في التعاقد في مسابقات الوزارة، وتحسين مستوى أجورهم.

وطالب "سويلم"، فى طلب الإحاطة الثانى، إعادة النظر في قرار وزير الأوقاف الذي أصدره العام الماضي بمنع إذاعة صلاة التراويح، والتهجد عبر مكبرات الصوت في المساجد، متسائلا:"هل يعقل حرمان المصريين من أهم معالم وروحنيات شهر رمضان؟!".

وأعلنت اللجنة تأييد مطلبه باذاعة واستخدام مكبرات الصوت بالمساجد في صلاة التراويح والتهجد بشهر رمضان المبارك، وتوصية الحكومة بإلغاء قرار المنع.