"السياحة" تطلق حملة لرفع الوعي لدى المصريين والمتعاملين بالقطاع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بمقر الوزارة بالعباسية الاجتماع الأول لإطلاق مبادرة الحملة القومية للوعي السياحي، وذلك بحضور غادة شلبي نائب الوزير للشئون السياحة ورئيس الهيئة العامة للتنشيط السياحي ورئيس اتحاد الغرف وخبراء في مجال التسويق والشركة المنفذة للحملة وعدد من قيادات الوزارة.

جاء ذلك في إطار خطة وزارة السياحة والآثار، لرفع الوعي السياحي والأثري، لدى الشعب المصري ورفع كفاءة العنصر البشري في المواقع السياحية والأثرية والذي من شأنه يعمل علي تحسين المنتج السياحي المصري وجودة الخدمات المقدمة للسائحين والزائرين.

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وتهدف الحملة إلى التواصل مع جميع فئات الشعب المصري وخاصة الأطفال عن طريق الإعلانات التليفزيونية المصورة والأفلام التسجيلية القصيرة واللافتات الدعائية في الشوارع ومواقع التواصل الاجتماعي لتعريفهم بالسياحة وأهميتها لزيادة دخل الفرد وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة ومردودها على اقتصاد مصر القومي.

كما ترتكز محاور الحملة على تدريب عدد من العاملين بالمواقع السياحية و الأثرية والمتعاملين مع السائح في مختلف المنشآت السياحية والأثرية الشوارع والبازارات وإبراز السلوكيات السليمة تجاه السائح ومواجهة أى ظواهر سلبية بهدف تحسين طرق التعامل مع السائح وتشجيعه على تكرار الزيارة إلي المقاصد السياحية المصرية عدة مرات.

ومن المقرر تطبيق محاور تلك الحملة بشكل عملي علي أرض الواقع خلال الشهور القليلة المقبلة.