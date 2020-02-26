شهاب وموسى وفتحي سرور.. رموز مبارك يشيعون جثمانه من مسجد المشير طنطاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- هاني رجب:

بدأت منذ قليل مراسم تشييع جثمان الرئيس الراحل محمد حسني مبارك من مسجد المشير محمد حسين طنطاوي بالتجمع، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي وصل الآن إلى مقر الجنازة، بعد أن انتهت مراسم صلاة الجنازة، داخل المسجد بعد وصول الجثمان على متن طائرة هليكوبتر.

وشارك في جنازة مبارك العسكرية العديد من رموز حكم مبارك والذين اختفوا عن الأنظار والحياة العامة أعقاب ثورة 25 يناير 2011.

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وكان أول الحاضرين الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وزكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق.

كما حضر رجل الأعمال أحمد عز، وفتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، ومفيد شهاب، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية الأسبق، وسيد مشعل، وزير الإنتاج الحربي الأسبق، والدكتور فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، وعمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق.

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