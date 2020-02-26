مصر | تأجيل محاكمة 23 متهما بـ"كتائب القنص المشروع" لـ22 مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة 23 متهما بـ"كتائب القنص المشروع" لـ22 مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، نظر محاكمة المتهمين في القضية رقم 30957 لسنة 2016 جنايات مدينة نصر، والمقيدة برقم 2484 لسنة 2016 كلي شرق القاهرة، لجلسة 22 مارس المقبل للمرافعات.

أطلق على القضية "كتائب القنص المشروع"، التي حرض المتهمون فيها على رموز الدولة واستهداف مؤسساتها عبر صفحات تحريضية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" و"تويتر"، والمتهم فيها الجهادي محمود طلعت عبد الحميد محمد خليل، واسمه الحركي "صرخات الرحيل" و23 متهمًا أخرين.