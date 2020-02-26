مصر | إحالة أوراق متهمين بقتل مواطن بالوايلي إلى المفتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة أوراق متهمين بقتل مواطن بالوايلي إلى المفتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس إحالة أوراق متهمين بقتل مواطن لسرقته بالوايلى، إلى فضيلة المفتي للبت في إعدامهما من عدمه.

صدر القرار برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين مصطفي معوض وهشام الدرندلي ومحمد عمارة، وأمانة سر محمد طه.

كشف قرار الإحالة قيام المتهمين "عبد الرحمن.ا"، عامل، و"احمد.ف"، حداد، بقتل المجني عليه "ابراهيم.ع"، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقدا النية وبيتا النية علي قتله، وتنفيذا لهذا الغرض اقتحما مسكنه، ودفعه المتهم الثاني أرضا وجثم فوقه المتهم الأول كاتما أنفاسه ك بوسادة حال ركل المتهم الثاني لوجه قاصدين من ذلك إزهاق روحه،فأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته.

وأضاف قرار الإحالة، قيام المتهمين بسرقة المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات المملوكة للمجني عليه، وكان ذلك من داخل مسكنه حال كونهما شخصين، بأن قاما بقتله لتسهيل سرقة المنقولات.