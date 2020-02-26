مصر | النيابة تستعلم عن حالة المصابين في حادث السلام

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نصف نقل بمدينة السلام، ما أدى إلى إصابة شخصين، كما طالبت النيابة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين.

البداية تعود عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع مصادمة بين سيارة ملاكي وأخرى نصف نقل أعلى طريق الشارع الجديد بالسلام في محافظة القاهرة، وعلى الفور تم الدفع بالأوناش المرورية لرفع آثار الحادث من الطريق.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.