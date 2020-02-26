أخبار مصر | بعد دفن مبارك.. مواطنون: "مع السلامة ياريس" (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد دفن مبارك.. مواطنون: "مع السلامة ياريس" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت عدسة "الخليج 365" لحظة مغادة الطيارة التي تحمل جثمان الراحل محمد حسني مبارك الرئيس الأسبق بعد مراسم دفنه، وردد عددًا من المشاركين في مراسم الدفن الأدعية الخاصة بالمتوفي، إذ رفع عدد من المواطنين لافتات نعي للراحل مبارك، مرددين هتافات: "مع السلامة ياريس".

يذكر أن وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أعلنت ظهر أمس الثلاثاء 25 فبراير، ونعت رئاسة الجمهورية، الراحل في بيان جاء فيه: "تنعى رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية".

كما تم إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك" وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق ٢٦ فبراير ٢٠٢٠.