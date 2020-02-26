أخبار مصر | أمام مثواه الأخير.. مواطنون يقبلون صورة مبارك وآخرين يرفعون العلم

التقطت كاميرا بوابة "الخليج 365" الإلكترونية، عددًا من الصور لتجمع كبير من المواطنين من أمام مقبرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، أمام كلية البنات في منطقة مصر الجديدة، الذين يقفون انتظارًا لجثمان الرئيس الراحل.

ورفع المواطنين صور الرئيس بطرق مختلفة، إذ قبلها الكثيرون، ورفعوها مع هتافات كلنا 100 مليون مبارك، وآخرين مع هتافات تحيا مصر وتحيا السيسي، فيما رفع آخرين علم مصر، الذي تواجد بكثافة في هذه الوقفة.

يذكر أن وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أعلنت ظهر أمس الثلاثاء 25 فبراير، ونعت رئاسة الجمهورية، الراحل في بيان جاء فيه: "تنعى رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية".

وكثفت قوات الأمن من تواجدها في محيط مسجد المشير بالتجمع الخامس، لاستقبال عدد من الشخصيات والوفود الدولية والعربية رفيعة المستوى، لتشييع جثمان مبارك، اليوم الأربعاء، بحضور رسمي رفيع المستوى للدولة المصرية.