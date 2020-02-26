أخبار مصر | مواطنون بجنازة مبارك: تحيا مصر والرئيس السيسي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواطنون بجنازة مبارك: تحيا مصر والرئيس السيسي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت "الخليج 365"، ردود أفعال عدد من المواطنين، أمام مقابر كلية البنات في منطقة مصر الجديدة، حيث ينتظارون جثمان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وقال أحدهم: "كلنا 100 مليون مبارك، ومن يتصور أن مبارك قد مات فمبارك حي لن يموت".

فيما ردد آخرون هتافات مختلفة، منها: "تحيا مصر"، وقالت مواطنة مسنة: "الله يرحمه ويرحم أمواتنا ويخرجنا من الدنيا سالمين غانمين"، ثم تعالت هتافات المواطنين للرئيس السيسي: "تحيا الرئيس السيسي، وتحيا مصر".

