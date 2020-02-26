أخبار مصر | بالفيديو والصور.. ردود أفعال المواطنين في جنازة مبارك (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالفيديو والصور.. ردود أفعال المواطنين في جنازة مبارك (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت "الخليج 365"، تجمع عدد من من المواطنين أمام مقابر كلية البنات في منطقة مصر الجديدة، حيث ينتظرون وصول جثمان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

ورفع المواطنون، عددًا كبيرًا من اللافتات التي تنعي الرئيس الراحل، وصورًا تسجل لحظات محتلفة من حياته، سواء وهو في صفوف القوات المسلحة، أو حينما صار رئيسًا للبلاد.