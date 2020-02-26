أخبار مصر | بالفيديو والصور.. ردود أفعال المواطنين في جنازة مبارك (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالفيديو والصور.. ردود أفعال المواطنين في جنازة مبارك (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
رصدت "الخليج 365"، تجمع عدد من من المواطنين أمام مقابر كلية البنات في منطقة مصر الجديدة، حيث ينتظرون وصول جثمان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
ورفع المواطنون، عددًا كبيرًا من اللافتات التي تنعي الرئيس الراحل، وصورًا تسجل لحظات محتلفة من حياته، سواء وهو في صفوف القوات المسلحة، أو حينما صار رئيسًا للبلاد.
يُذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، توفي ظُهر أمس الثلاثاء، ونعته رئاسة الجمهورية، في بيان جاء فيه: "تنعى رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية".