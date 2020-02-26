أخبار مصر | رئيس أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ: الأزهر الشريف أعلى من قيم الإنسانية

نظمت أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، حفل تكريم للمتدربين في عدد من الدورات المتخصصة التي نظمتها للأئمة والوعاظ المصريين والوافدين، وأعضاء لجان الفتوى.

جاء ذلك بحضور محمد الضويني، رئيس الأكاديمية، وجوتات سوى، سفير ميانمار بالقاهرة، والدكتور محمد عبد الحفيظ، نائب رئيس الأكاديمية، وممثلين من دولة ماليزيا والسودان ونيجيريا وكازاخستان، وذلك بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

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شملت الدورات - التي استمرت لمدة شهر بمدينتي البعوث الإسلامية بالقاهرة والإسكندرية - 4 برامج تدريبية، وهي: "إعداد المفتي المعاصر – الفقه وقضاياه المعاصرة – التعريف والتعامل مع ثورة المعلومات – علم الفلك الشرعي"، حاضر فيها مجموعة من الأساتذة المتخصصين بجامعة الأزهر.

وقال رئيس الأكاديمية: إن الأزهر حريص على نشر دين الله الصحيح، وتعاليمه السمحة في كافة ربوع الدنيا، واستكمالًا لهذا الدور الذي يحمله الأزهر على عاتقه طيلة أكثر من ألف عام؛ أنشأ الأزهر الأكاديمية العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، وكلف نخبة من العلماء بإعداد برامجها لتواكب تطورات العصر.

وأكد حرص الأزهر على رفع الكفاءة العلمية للدعاة والوعاظ، وتزويدهم بمنهجه الوسطي الذي يدعو إلى نشر قيم التسامح والسلام، والتواصل مع الآخر، ويدعم التعايش السلمي بين أطياف الشعب الواحد، الذي يجعلهم على درجة عالية من الوعي والمسؤولية بتلك المهمة العلمية الملقاة على عاتقهم، ليقدموا الرسالة النافعة للدين ولأوطانهم.