أخبار مصر | هالة زايد تحصل على جائزة التميز في التغطية الصحية

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يتسلم الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف، المشرف على العلاقات الصحية الخارجية بوزارة الصحة، جائزة "التميز في تعزيز التغطية الصحية"، اليوم الأربعاء، نيابةً عن الدكتورة هالة زايد، والتي يمنحها لها ملتقى اتحاد المستشفيات العربية.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن الملتقى كان دعا في دورته الثانية والعشرين، الدكتورة هالة زايد، لتسليمها جائزة "التميز في تعزيز التغطية الصحية"، وذلك تقديرًا لجهودها في إحداث طفرة وتطور واضح بالمنظومة.