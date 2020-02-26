أخبار مصر | هالة زايد تحصل على جائزة التميز في التغطية الصحية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هالة زايد تحصل على جائزة التميز في التغطية الصحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يتسلم الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف، المشرف على العلاقات الصحية الخارجية بوزارة الصحة، جائزة "التميز في تعزيز التغطية الصحية"، اليوم الأربعاء، نيابةً عن الدكتورة هالة زايد، والتي يمنحها لها ملتقى اتحاد المستشفيات العربية.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن الملتقى كان دعا في دورته الثانية والعشرين، الدكتورة هالة زايد، لتسليمها جائزة "التميز في تعزيز التغطية الصحية"، وذلك تقديرًا لجهودها في إحداث طفرة وتطور واضح بالمنظومة.
وأضاف أن حفل الملتقى يكرم هالة زايد، لما حققته من إنجاز في تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل بالإضافة إلى الإنجازات التي حققتها مصر في مجال الصحة العامة من خلال المبادرات الرئاسية والتي نالت إشادات دولية عدة.
يذكر أن اتحاد المستشفيات العربية، أطلق جائزة التميز والقيادة في عالم الصحة عام 2004، وذلك بهدف تقديم النموذج الأمثل للمشاريع والشخصيات المتميزة في عالم الصحة، وتسليط الضوء على المبادرات والأعمال والمشروعات الرائدة في عالم الصحة، بما يساهم في تعزيز جودة خدمات قطاع الرعاية الصحية في الوطن العربي.