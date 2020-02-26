أخبار مصر | "الوفد": القطاع الخاص يشكل 98% من العاملين في صناعة السياحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوفد": القطاع الخاص يشكل 98% من العاملين في صناعة السياحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت أمل رمزي، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، أهمية دور القطاع الخاص في الحركة السياحية المصرية، حيث يشكل نحو 98% من العاملين في صناعة السياحة، وبصفة خاصة خلال الفترة المقبلة.

وقالت في بيان اليوم الأربعاء: إن 2020 عام الازدهار لقطاع السياحة، وذلك بفضل العديد من المؤشرات التي تبشر بعائدات غير مسبوقة في تاريخ السياحة المصرية.

وأوضحت أن مصر مُقبلة على الكثير من الأحداث السياحية العالمية، أبرزها افتتاح المتحف المصري الكبير قريبًا بحضور رؤساء وملوك مختلف دول العالم وباستثمارات تبلغ مليار دولار.