أخبار مصر | إطلاق اسم عالم المصريات "علي رضوان" على مدرسة بمسقط رأسه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إطلاق اسم عالم المصريات "علي رضوان" على مدرسة بمسقط رأسه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتزم وزارة التربية والتعليم، إطلاق اسم عالم المصريات الراحل الأستاذ الدكتور علي رضوان، على مدرسة التل الكبير في محافظة الإسماعيلية، مسقط رأسه، في إطار التعاون بين وزارة السياحة والآثار ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتقديرًا لمسيرة الراحل العلمية والأكاديمية فهو من أبرز علماء الآثار المصرية ومن جيل الرواد.

يذكر أن الراحل الدكتور على رضوان حصل على درجة الدكتوارة في الآثار المصرية القديمة من جامعة ميونخ بألمانيا، وشغل العديد من المناصب العلمية.

عين رضوان عميدًا لكلية الآثار جامعة القاهرة، إلى جانب عضوية العديد من الهيئات والمؤسسات المتخصصة، منها: شعبة التراث الحضاري والأثري بالمجالس القومية المتخصصة، ولجنة الآثار بالمجلس الأعلى للثقافة سابقا، اللجان العلمية بهيئة الآثار المصرية.

شغل عضوية مجلس إدارة المتحف المصري، ومنصب مقرر اللجنة العلمية الدائمة للآثار المصرية القديمة وتاريخ مصر والشرق القديم لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين سابقًا.

