أخبار مصر | محافظ الجيزة يعاقب نواب رؤساء الأحياء لتقاعسهم في العمل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يعاقب نواب رؤساء الأحياء لتقاعسهم في العمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قراراً بمجازاة نائب رئيس حي الطالبية ونائب رئيس حي العجوزة بخصم عشرة أيام من راتبهم، وذلك لتقاعسهم في مهام عملهم مما أدى إلى تردي حالة النظافة بنطاق اختصاصهم.

وجاء قرار محافظ الجيزة عقب جولة قام بها يوم الجمعة لتفقد حالة النظافة بأحياء الطالبية والعجوزة بقطاعات شارع أحمد عرابي وميت عقبه وترسا والمطبعة والمريوطية حيث ضبط راشد العديد من نقاط التقصير في العمل بتلك الشوارع خاصه فيما يخص حاله النظافة ومتابعة شركات الجمع السكني.



كما أصدر، قراراً بمجازاة نائب رئيس حي الهرم للتقاعس في العمل بعدم الإشراف على أعمال النظافة ما أدى إلى وجود مخلفات نظافة ورطش بجوار الطريق الدائري نهاية شارع المنشية بجوار مسجد المدينة حيث وجه المحافظ حي الهرم برفع المخلفات على حساب الشركة المسند لها أعمال النظافة بالمنطقة ومتابعة دقيقة لأعمال الشركة وعدم تكرار تواجد أي مخلفات بجوار الطريق الدائري. كما أصدر، قراراً بمجازاة نائب رئيس حي الهرم للتقاعس في العمل بعدم الإشراف على أعمال النظافة ما أدى إلى وجود مخلفات نظافة ورطش بجوار الطريق الدائري نهاية شارع المنشية بجوار مسجد المدينة حيث وجه المحافظ حي الهرم برفع المخلفات على حساب الشركة المسند لها أعمال النظافة بالمنطقة ومتابعة دقيقة لأعمال الشركة وعدم تكرار تواجد أي مخلفات بجوار الطريق الدائري. وشمل قرار محافظ الجيزة مجازاة مشرفى النظافة بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بقطاع شارع ترسا وقطاع العجوزة وقطاع الهرم بخصم خمسة أيام من راتبهم لمسئوليتهم المباشرة فى التقصير فى أعمال رفع المخلفات ومتابعة حاله النظافة بنطاق أختصاصهم.



وأكد، في تصريحات له أنه سيتابع التواجد الدوري في تلك المناطق للوقوف على الحالة العامة لها وفي حال ثبوت تقصير مجدداً بها سوف يتم إنهاء تكليف أي مسئول مقصر في عمله وإسناد الأعمال إلى آخرين أقدر بتحمل المسئولية مشدداً على أن أي أعمال للتطوير والتجميل بالشوارع بدون الحفاظ عليها والاهتمام بالنظافة بها لن يشعر بها المواطن مؤكداً على الدور الهام لعمال النظافة وما يقومون به من أعمال.



وفي نفس الأطار قرر محافظ الجيزة منح مكافأة لعمال النظافة أو مشرفي النظافة أو أي مسئول يجيد في عمله ويسعى إلى الارتقاء به ويطور من حالة النظافة بالشوارع نطاق أخصاصه.

