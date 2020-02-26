شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الحلفاوي ينعى «مبارك»: «لم يلجأ لهروب كان متاحًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الفنان نبيل الحلفاوي، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية، أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عامًا.

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وقال في تغريدة له، على موقع «تويتر»، الأربعاء: «كرئيس أسبق له ما له وعليه ما عليه.. لم يلجأ لهروب كان متاحًا وتمسك بالبقاء في وطن دافع عنه ودفع ثمنًا الله أعلم إن كان أقل أو أكثر مما يستحق».

وأضاف: «هو الآن في ذمة العدل المطلق».

وتابع: «الجنازة العسكرية لحسني مبارك قائد القوات الجوية في حرب أكتوبر المجيدة.. رحمه الله وخالص العزاء لأسرته وتلاميذه ومحبيه».