شكرا لقرائتكم خبر عن «الملا»: لدينا مشروعات بتروكيماويات ستقام بـ«الاقتصادية» والعلمين الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الأربعاء، اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى المقبل 2020-2021 بحضور الكيميائى سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ونواب رؤساء الشركة القابضة للبتروكيماويات والقابضة للغازات الطبيعية والمحاسب هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصرى والمحاسبة نبوية أحمد وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات.

وأوضح المهندس طارق الملا أن «مصر لديها مشروعات صناعية كبري جديدة للبتروكيماويات سيتم إقامتها بكل من المنطقة الاقتصادية بقناة السويس ومدينة العلمين الجديدة في ضوء تنفيذ خطة الوزارة لتطوير هذه الصناعة الحيوية ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول»، مضيفًا أن «هذه المشروعات التي ستقام بشراكات مع كبرى الشركات العالمية تؤكد أن صناعة البتروكيماويات المصرية على الطريق الصحيح، وأنها صناعة جاذبة للاستثمارات العالمية، كما تمثل إسهامًا حقيقيًا في تعزيز استفادة مصر من مقوماتها في صناعة البتروكيماويات وتعزز من مكانة مصر إقليميًا في هذه الصناعة الحيوية في ظل ما ستوفره المشروعات الجديدة من طاقات انتاجية ضخمة عند الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها»، مؤكدًا أن «صناعة البتروكيماويات من إحدى الصناعات المهمة في بناء الاقتصاد بما توفره من قيمة مضافة مرتفعة وعائدات مالية متميزة على الاستثمار ومساهمة قوية في إحلال الواردات وزيادة الصادرات المصرية للخارج».

وأكد الوزير على أهمية اتباع أفضل الممارسات العالمية وأحدث التكنولوجيات في المشروعات القائمة أو الجديدة، وشدد على سرعة الانتهاء من تنفيذ نظم ومشروعات التحول الرقمي في قطاع صناعة البتروكيماويات ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، وخاصة تنفيذ أول نظام متكامل لإدارة الموارد والأصول ERP يربط الشركة القابضة والشركات والمشروعات التابعة لها بما يسهم في رفع كفاءة الأداء.