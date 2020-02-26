شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: 2693 فرصة عمل متاحة في 23 شركة في مارس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من توفير 2693 عمل للذكور والإناث، منها لذوى الاحتياجات الخاصة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1450 لتصل إلى 6 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وسكن للمغتربين، ووجبه غذاء في بعض الشركات، وذلك من خلال 23 شركة ومصنع قطاع خاص في عدد من المحافظات خلال مارس 2020.

وقال سعفان، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن نشرة التوظيف التي تصدرها الوزارة شهريا تتضمن هذه الفرص والتي يأتي تنفيذًا لمبادرة «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص من خلال موقع الوزارة www.manpower.gov.eg تحت مسمى «النشرة القومية للتشغيل»، لتوفير فرص مناسبة للشباب واستغلال طاقاتهم فيما يفيد المجتمع.

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وأضاف الوزير أن العمل مهم لرفع اقتصاد الدولة، والدفع بعجلة التنمية للأمام، وتابع: «نحن نسعى من خلال توفير فرص العمل للشباب بالقطاع الخاص إلى إكساب الشباب العديد من الخبرات المجتمعية التي تساعدهم في الارتقاء إلى ما يتمنون تحقيقه في مستقبلهم».

وأكد أن فرص العمل المتوفرة تشمل: مندوب مبيعات، مؤهل عالي، وخبرة ويجيد الانجليزية والسن حتي 30 سنة، والراتب من 2300 حتي 6000 جنيه، وأوفيس بوي، مؤهل متوسط، السن حتي 40 سنة، والراتب 2000 جنيه، ومدير قسم أغذية، ومدير قسم الكترونيات، وكاشير، ومدخل بيانات، وشيف قس الطازج، وحلواني، وأمين مخزن، وبائع بجميع الأقسام، ومشرف قسم ملابس، فرد أمن.

كما تشمل الفرص مراجع استعلام بنكي، ومشرف مجموعة توزيع، وخدمة عملاء، ومندوب استعلام وتوزيع، وموظف فرز، وسائق رخصة اولي وثانية ثالثة، ومنسق مبيعات، ودعاية مبيعات، ومهندس انتاج، وصيانة، وميكاترونكس، وفني تبريد، وتكييف، وكهرباء كنترول، وعامل نظافة، وويتر، وباريستا، شيف، وبائع ملابس، ومسؤول صحة وسلامة.