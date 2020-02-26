شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مهرجان الأفلام القصيرة ضمن فعاليات منتدى جامعة الأقصر الأفريقي 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح منتدى جامعة الأقصرالأفريقي 2020، بمكتبة مصر العامة، مهرجان الأفلام القصيرة، بحضور أ.د ربيع سلامة، رئيس المنتدى، وسعيد شيمي، ضيف شرف المهرجان، ومدير التصوير السينمائي المعروف ورئيس لجنة التحكيم، والمخرج حامد سعيد، والسيناريست سيد فؤاد.

وخلال الافتتاح، تم عرض الأفلام المشاركة في المهرجان، وهي حوالي 25 فيلما قصيرا من مصر وخارجها، وتم فتح باب المناقشة بين الجمهور، وسعيد شيمي، مما كان له دور كبير في تفاعل ايجابي وبنّاء بين الحضور.

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وعبر المصور سعيد شيمي، عن سعادته البالغة بالدعوة والتكريم، كما وجه الشكر لجامعة الأقصر على تبنيها هذا الحدث الهام. من جهته، عبر أ.د بدوي شحات بدوي، رئيس الجامعة، عن سعادته بحضور كوكبة من الفنانين المبدعين أمثال سعيد شيمي واصفا مشواره الفني بالقوى الناعمة التي من شأنها مناهضة العنف ورفع الوعي المجتمعي.

شهد الفعاليات عقد جلسات المؤتمر بكلية الألسن، بحضور المحكمين يتقدمهم أ.د صالح عبدالمعطي، كما شارك في المؤتمر 35 باحثا وفنانا وتعددت الموضوعات البحثية والفنية من (جرافيك، نحت، نظريات الفن، آثار، أبحاث تربوية، لغات).

وتفقد أ.د بدوي شحات بدوي رئيس جامعة الأقصر، ود. خالد الزمالي نائب سفير المملكة العربية السعودية، الإعدادات الأخيرة لمعرض الفنون البصرية ومعرض السمبوزيوم.