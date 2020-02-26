شكرا لقرائتكم خبر عن مياه السيول تصل مدينة العريش دون أضرار أو خسائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصلت مياه السيول إلى مدينة العريش قادمة من منطقة وسط سيناء بعد هطول أمطار غزيرة على أجزاء كبيرة من محافظة شمال سيناء، دون أضرار أو خسائر، حيث أن السيول ضعيفة.

وأكد المهندس محمد محمد زينهم، مدير عام بمعهد بحوث الموارد المائية والري بالعريش، أن مياه السيول تخطت سد الروافعة بعدما فاضت منه عقب امتلاء السد بالمياه، وسارت في مجري وادي العريش إلى نهاية مجري السيل والمصب في البحر الأبيض المتوسط بمدينة العريش.

وأضاف زينهم، أن سد الروافعة بمنطقة وسط سيناء يحتجز نحو 5.3 مليون متر مكعب من مياه الأمطار، بعدما أستعاد السد المياه التي فقدها منذ امتلائه من مياه الأمطار التي هطلت على أجزاء كبيرة من منطقة الوسط في شهر أكتوبر الماضي، مشيرًا إلى أن ارتفاع المياه التي يتم احتجازها خلف سد الروافعة تبلغ 16 مترًا، حيث سيتم الاستفادة من كميات المياه الموجودة خلف السد في تغذية الخزان الجوفي والزراعة الموسمية وخاصة القمح والشعير.