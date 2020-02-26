شكرا لقرائتكم خبر عن جنازة مبارك العسكرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت، منذ قليل في القاهرة، جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، العسكرية بحضور قيادات الدولة المصرية ووفود من عدة دول للمشاركة في مراسم تشييع جثمانه من مسجد المشير بالتجمع الخامس، ومن المقرر أن يوارى الجثمان الثرى في الثانية بعد الظهر بمقابر الأسرة في المقطم.

من جهتها، رفعت سلطات مطار القاهرة درجة الاستعداد للحالة القصوى لاستقبال وفود المعزين ومعظمهم من الدول العربية.

مبارك توفي أمس عن عمر يناهز 91 عاما، في غرفة للرعاية المركزة بعد أسابيع من خضوعه لعملية جراحية، ونعته الرئاسة المصرية والقوات المسلحة كأحد أبطال حرب عام 1973 وأعلنت الرئاسة الحداد العام ثلاثة أيام.