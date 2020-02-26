شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتقدم الجنازة العسكرية لـ«مبارك» بمسجد المشير طنطاوي (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، مشيعي الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير بالتجمع الخامس.
وشارك في الجنازة العسكرية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وكبار قادة القوات المسلحة، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، وعدد من الوزراء الذين عملوا خلال فترة حكم الرئيس الأسبق مبارك، وعدد من المسؤولين العرب والأجانب.
وحمل جثمان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الملفوف بعلم مصر، فوق عربة تجرها الخيول يتقدمها عسكريون بأطواق من زهور وسط عزف للموسيقى العسكرية، مع حملة النياشين والأوسمة، التي حصل عليها مبارك طوال فترة خدمته في القوات المسلحة.
وأطلقت المدفعية العسكرية 21 طلقة تحية عسكرية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
وقام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم العزاء لأسرة الرئيس الأسبق مبارك، كما قدم العزاء كبار رجال الدولة.
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