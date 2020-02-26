شكرا لقرائتكم خبر عن «القضاء الإداري» تلغي قرار محافظ المنيا بعزل مجلس مؤسسة «الحياة الأفضل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنيا، برئاسة المستشار صالح محمد حامدي، نائب رئيس مجلس الدولة، الأربعاء، حكمًا بإلغاء قرار محافظ المنيا الأسبق بـ«عزل مجلس إدارة مؤسسة الحياة الأفضل، وما ترتب علية من ذلك من آثار علي النحو المبين بالأسباب»، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .

كان المحافظ الأسبق اللواء طارق نصر، قد أصدر قرارًا بعزل مجلس الإدارة بحجة «وجود مخالفات مالية وإدارية»، وهو ما نفته المحكمة في حيثيات حكمها الصادر في الدعوي التي تحمل رقم 8035 لسنة 7 ق والمقامة من كل من ماهر بشري حنين عبد الملاك، بصفة رئيس مجلس الأمناء، وفايز نجيب وهبة، وماجدة إبراهيم وحسام وصفي، أعضاء مجلس الأمناء.

وقام الطاعنون بإرسال الصيغة التنفيذية للحكم إلى الجهة الإدارة والمحافظ الحالي للتنفيذ.