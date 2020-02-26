شكرا لقرائتكم خبر عن «مبارك والطائرة» في 70 عامًا.. صعدها طالبًا وهبطت به لمثواه الأخير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علاقة خاصة ربطت الرئيس الأسبق الراحل حسني مبارك بالطائرة، حيث كانت شاهدة على مختلف مراحل حياته المهنية من الدراسة حتى رحيله، «صعودا وهبوطا.. لعبت الطائرة دورًا في كل محطات الرجل من المهد إلى اللحد»، هكذا وصف الإعلامي شريف عامر، عبر موقع التدوين «تويتر»، كيف كان دور الطائرة في حياة الرئيس الأسبق مبارك الذي وافته المنية، أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ91 بعد أزمة صحية تعرض لها.

الطائرة في حياة مبارك:

كانت الطائرة متواجدة في حياته حين كان طالباً، حيث تخرج في الكلية الجوية، حيث حصل على بكالوريوس علوم الطيران من الكلية الجوية في 12 مارس 1950.

وعقب ذلك ومع بدء عمله العسكري، عين بالقوات الجوية في العريش في 13 مارس 1950، ثم نقل إلى مطار حلوان عام 1951 للتدريب على المقاتلات. ومع تعيينه مديراً للكلية الجوية في نوفمبر 1967 م، وشهدت تلك الفترة حرب الاستنزاف التي كان له دور بها فكانت مصاحبة له كرجل عسكري في صفوف الجيش.

في حرب 1973، كان قائد القوات الجوية المصرية أثناء الحرب حيث كان صاحب أول ضربة جوية.

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ومع توليه منصب نائب رئيس الجمهورية عام 1975، كانت الطائرة حاضرة في تنقلاته الداخلية والخارجية، وبعد وصوله إلى رئاسة الجمهورية في أكتوبر 1981، كانت الطائرة مصاحبة له رئيساً في تنقلاته الداخلية والخارجية حول العالم.

ومع اندلاع ثورة يناير 2011، وتنحي مبارك عن الحكم، عادت الطائرة إلى المشهد بشكل آخر لتنقل الرئيس الراحل إلى شرم الشيخ، وخلال فترة محاكمته كمتهم في قضايا قتل المتظاهرين من مقر إقامته في المستشفى العسكري إلى جلسات محاكمته بأكاديمية الشرطة كانت الطائرة حاضرة لنقله للمحاكمات التي برأه القضاء منها.

ومع إعلان وفاته، أمس الثلاثاء، وتشييع جنازته صباح اليوم، تم الإعلان عن طائرة لنقل جثمانه إلى مسجد المشير ومن ثم إلى مقابر الأسرة ولمثواه الأخير.

وأقيمت جنازة عسكرية في القاهرة لمبارك الذي توفي أمس عن عمر يناهز 91 عاما، في غرفة للرعاية المركزة بعد أسابيع من خضوعه لعملية جراحية.

ونعته الرئاسة المصرية والقوات المسلحة كأحد أبطال حرب عام 1973 وأعلنت الرئاسة الحداد العام ثلاثة أيام.

وشارك مسؤولون عسكريون كبار في تشييع مبارك، وذكر التليفزيون الرسمي أنه سيتم نقل جثمان مبارك جوا من المسجد الذي سيُصلى عليه فيه إلى المكان الذي سيوارى فيه الثرى.

من جهتها، رفعت سلطات مطار القاهرة درجة الاستعداد للحالة القصوى لاستقبال وفود المعزين ومعظمهم من الدول العربية.