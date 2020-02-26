شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مراسم الجنازة العسكرية لتشييع مبارك (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت منذ قليل مراسم الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق حسني مبارك من مسجد المشير طنطاوي.

أقيمت صلاة الجنازة على جثمان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وذلك بحضور أفراد عائلة الرئيس الأسبق، وعدد من الوزراء السابقين، وعدد من قادة القوات المسلحة وضباطها، فضلا عن عدد من المواطنين.

وكان جثمان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك قد وصل ظهر الأربعاء، على متن طائرة عسكرية إلى مهبط مسجد المشير بالتجمع الخامس، إيذانا ببدء مراسم تشييع جنازته العسكرية.

وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت، الثلاثاء، حالة الحداد لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم لوفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن عمر ناهز 91 عاما.

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كما نعت الرئاسة ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق مبارك لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.

مبارك توفي أمس عن عمر يناهز 91 عاما، في غرفة للرعاية المركزة بعد أسابيع من خضوعه لعملية جراحية، ونعته الرئاسة المصرية والقوات المسلحة كأحد أبطال حرب عام 1973 وأعلنت الرئاسة الحداد العام ثلاثة أيام.

وشارك مسؤولون عسكريون كبار في تشييع مبارك، وذكر التليفزيون الرسمي أنه سيتم نقل جثمان مبارك جوا من المسجد الذي سيُصلى عليه فيه إلى المكان الذي سيوارى فيه الثرى.

من جهتها، رفعت سلطات مطار القاهرة درجة الاستعداد للحالة القصوى لاستقبال وفود المعزين ومعظمهم من الدول العربية.