شكرا لقرائتكم خبر عن رجال عصر مبارك في وداعه لمثواه الأخير (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ودع رجال نظام مبارك، الرئيس الأسبق حسني مبارك، ظهر اليوم، من مسجد المشير طنطاوي، بعد أن وافته المنية، الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ91.

ومن أبرز الحاضرين رجل الأعمال أحمد عز، وزكريا عزمي، وهشام طلعت مصطفي، وموسى مصطفى موسى، ومكرم محمد أحمد، ومحمد أبوالعينين.

وأقيمت جنازة عسكرية في القاهرة لمبارك الذي توفي في غرفة للرعاية المركزة بعد أسابيع على خضوعه لعملية جراحية.

ونعته الرئاسة المصرية والقوات المسلحة كأحد أبطال حرب عام 1973 وأعلنت الرئاسة الحداد العام ثلاثة أيام.

وشارك مسؤولون عسكريون كبار في تشييع مبارك وذكر التلفزيون الرسمي أنه سيتم نقل جثمان مبارك جوا من المسجد الذي سيُصلى عليه فيه إلى المكان الذي سيوارى فيه الثرى.

ومن جهتها ورفعت سلطات مطار القاهرة درجة الاستعداد للحالة القصوى لاستقبال وفود المعزين ومعظمهم من الدول العربية.

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