شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة دخول جثمان الرئيس الأسبق حسني مُبارك إلى مسجد المشير طنطاوي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر أحد الحضور في جنازة الرئيس الأسبق حسني مبارك لقطات حيّة، منذ دقائق، تكشف لحظات دخول الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مُبارك، إلى مسجد المشير محمد حسين طنطاوي بالقاهرة الجديدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لحظة دخول جثمان الرئيس الأسبق حسني مُبارك إلى مسجد المشير طنطاوي (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.