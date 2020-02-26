شكرا لقرائتكم خبر عن السفير البريطاني ومحافظ المنيا يتجولان على كورنيش النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جيفري آدامز، السفير البريطاني بالقاهرة، وذلك في إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الجانبين وتنمية وتعزيز الشراكة وتبادل الثقافات والخبرات في شتى المجالات.

أعرب المحافظ، عن سعادته بالزيارة التي تجسد قوة ومتانة العلاقات بين الطرفين، واستعرض المحافظ مع السفير البريطاني أهم وأبرز المقومات التي تتميز بها محافظة المنيا «عروس الصعيد» من حيث موقعها الجغرافي المتميز وفرص الاستثمار المتاحة بالمنطقة والمناطق الصناعية ودورها في جذب الاستثمار.

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وأكد المحافظ حرص الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على تحقيق التنمية الشاملة في كافة ربوع الوطن، حيث تحظى محافظات الصعيد باهتمام كبير من قبل الدولة، وسيتم افتتاح عدد كبير من المشروعات القومية والتنموية والخدمية هذا العام بالمحافظة.

وحرص المحافظ والسفير على التجول سيرا على الأقدام بمنطقة كورنيش النيل بالمنيا، حيث تفقدا أعمال تطوير المرحلة الثالثة من كورنيش النيل والتي قاربت على الانتهاء.

وأشاد السفير البريطاني بجراح القلب المصري الدكتور مجدي يعقوب بأعماله النبيلة، مؤكدا أنه بطل مشترك بين مصر وبريطانيا، حيث عاش في بريطانيا، لكن قلبه في مصر.