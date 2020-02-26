شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء ييبحث مع جنرال اليكتريك إمكانية استخدام الهيدروجين كوقود بمحطات الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جوزيف أنيس الرئيس التنفيذى لقطاع الكهرباء بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة جنرال اليكتيرك GE والوفد المرافق له، لدعم وتعزيز أوجه التعاون القائم وبحث سبل زيادة حجم التعاون المستقبلى بين قطاع الكهرباء والشركة وإمكانية استخدام غاز الهيدروجين كوقود فى محطات الكهرباء.

أشاد الدكتور شاكر فى بداية اللقاء بالتعاون القائم مع شركة جنرال اليكتيرك GE حيث شاركت الشركة فى العديد من مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية، وكذلك تطوير مراكز التحكم وكذلك مشروعات الخطة العاجلة التى قام بتفيذها قطاع الكهرباء المصرى، فضلاً عن عدد من محطات المحولات، بالإضافة إلى تحويل عدد من المحطات لتعمل بنظام الدورة المركبة.

أكد الدكتور شاكر على الاهتمام الذى يوليه القطاع لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وخفض معدل استهلاك الوقود لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده ومواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك

كما أكد على الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035 ويتم حالياً إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة لتصل إلى 47 %.

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وأكد أن قطاع الكهرباء يعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات من إنتاج ونقل وتوزيع وأبدى ترحيبه بالتعاون في مجال تطوير شبكات النقل والتوزيع وأيضاً مشروعات الطاقة المتجددة التي تعد مصدراً من مصادر بدائل الطاقة وخاصة طاقة الرياح والشمس وكذلك تحسين كفاءة الطاقة.

وأكد أن القطاع اتخذ العديد من الإجراءات التى تشجع الاستثمار على أرض مصر مما أعطى للمستثمر ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حيث يتيح القطاع العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص.

وقد نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى جذب ثقة عدد كبير من المستثمرين حيث تم توقيع اتفاقيات لشراء الطاقة مع عدد "32" شركة بإجمالى قدرات تصل إلى 1465 ميجاوات لإنشاء مزرعة بنبان للطاقة الشمسية بطاقة إجمالية تصل إلى 1,5 جيجاوات ، وذلك ضمن برنامج تعريفة التغذية FIT ، مما يعكس إهتمام مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة ويسهم فى توفير الطاقة .

وأعرب جوزيف أنيس الرئيس التنفيذى لقطاع الكهرباء بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة جنرال اليكتيرك GE عن رغبة شركتهم في الاستثمار في مصر وزيادة التعاون بين قطاع الكهرباء والشركة ومضاعفة عدد المهندسين والعاملين فى مصر مشيراً إلى اهتمام الجهات العالمية للاستثمار على أرض مصر.

وعرض أنيس مساهمة الشركة في مشروعات الطاقة المتجددة ومنها إمكانية استخدام الهيدروجين كوقود فى محطات الكهرباء حيث يُعد الهيدروجين من أحدث الاتجاهات التكنولوجية المبتكرة للطاقة المتجددة حيث تشهد منطقة الشرق الأوسط حالياً زخماً هائلاً وإقبالاً غير مسبوق على إنتاج الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن الشركة تمتلك خبرة تصل إلى حوالى 30 عاماً فى استخدام هذا النوع بكفاءة تصل إلى 60%.