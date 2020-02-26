شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصل مسجد المشير للمشاركة فى جنازة الرئيس الأسبق حسني مبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي الي مسجد المشير للمشاركة في الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق حسني مبارك. وتكثف الجهات الأمنية استعداداتها، تحسبا للزحام المتوقع الذي من المقرر أن تشهده جنازة الرئيس الأسبق، و يشهد مطار القاهرة الدولى، خلال الساعات الحالية، استعدادات خاصة وطوارئ مكثفة تحسبا لاستقبال عدد من الشخصيات والوفود الدولية والعربية رفيعة المستوى، لتشييع جثمان الرئيس الأسبق الراحل محمد حسنى مبارك، والذى وافته المنيه صباح أمس الثلاثاء.

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