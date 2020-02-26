شكرا لقرائتكم خبر عن الأموال العامة تخصص إميل وتليفونات لتلقى بلاغات تتعلق بالإضرار بالمال العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصصت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمقرها بالقاهرة هواتف تليفونية لتلقى البلاغات التى تتعلق بالإضرار بالمال العام وقضايا غسل الأموال.

والأرقام التى خصصتها هى:

تليفون بلاغات قضايا غسل الأموال : (27921395 02).

تليفون تلقى كافة البلاغات: (27921396 02).

الفاكس: (27922389 02).

"Email" بريد إلكترونى : [email protected]

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يأتي ذلك استمرارا لتفعيل منظومة تلقى شكاوى المواطنين والتواصل معهم لتسهيل تلقى البلاغات لما له من أثر بالغ فى رفع معدلات مكافحة كافة صور الخروج على القانون

يذكر أن مباحث الأموال العامة بالدقهلية، ألقت القبض على 3 من موظفى المحليات لتورطهم فى وقائع فساد وإضرار بالمال العام بعد أن رصدت تواطؤ بعض مسؤولى الإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة طلخا مع بعض المواطنين، وتمكينهم من بناء عقارات سكنية بدون ترخيص وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة للقانون، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط مباحث قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالدقهلية، أكدتها التحريات السرية باستغلال 3 موظفين موقعهم الوظيفى بمجلس مركز ومدينة طلخا فى تمكين عدد من المواطنين بالبناء المخالف.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضباط مباحث قسم مكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط المتحرى عنهم وهم ( م. ص. ط 51 سنة)، فنى شئون هندسية بالإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة طلخا، و ( ر. ا. ا 50 سنة)، مراجع عام بالإدارة الهندسية بذات المجلس سابقا وحاليا بحى شرق المنصورة و أ أ 51 سنة، مراجع بالإدارة الهندسية بذات المجلس.