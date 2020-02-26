شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز وفتحى سرور وزكريا عزمى فى جنازة حسنى مبارك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك فى جنازة الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، العديد من الشخصيات العامة فى عصره، منهم رجل الأعمال أحمد عز، وفتحى سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، وزكريا عزمى رئيس ديوان الجمهورية الأسبق، ومفيد شهاب وزير المجالس النيابية والشئون القانونية الأسبق، وسيد مشعل وزير الإنتاج الحربى الأسبق.

وتشيع الجنازة بعد قليل فى مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.

وتكثف الجهات الأمنية استعداداتها، تحسبا للزحام المتوقع الذي من المقرر أن تشهده جنازة الرئيس الأسبق، ويشهد مطار القاهرة الدولى، خلال الساعات الحالية، استعدادات خاصة وطوارئ مكثفة تحسبا لاستقبال عدد من الشخصيات والوفود الدولية والعربية رفيعة المستوى، لتشييع جثمان الرئيس الأسبق الراحل محمد حسنى مبارك، والذى وافته المنيه صباح أمس الثلاثاء. Advertisements

وتقدمت رئاسة الجمهورية، فى بيان لها، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020

ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة إبن من أبنائها وقائداً من قادة حرب أكتوبر المجيدة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسنى مبارك والذى وافته المنية صباح اليوم وتتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء وندعوا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته .

ونكس مجلس الوزراء، العلم حداد على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ، فى ضوء قرار رئاسة الجمهورية بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا علي وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك" وذلك اعتبارًا من غد الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020.

وكانت رئاسة الجمهورية، قد أعلنت حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا علي وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك" وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020.