شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنون يحرصون على حضور جنازة الرئيس الأسبق حسنى مبارك .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مجموعة كبيرة من المواطنين على حضور جنازة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، والتي ستقام بعد قليل، حيث سيشيع جثمانه إلى مثواه الأخيرة، حيث ذهب عدد كبير من المواطنين إلى مسجد المشير طنطاوى، فى محاولة لحضور جنازة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.

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ورفع المواطنون لافتات بصورة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، لتودعيه بكلمات الرثاء والتعبير عن حبهم له، حيث يحاول الكثيرون دخول المسجد لتوديع مبارك قبل تشيع جثمانه، إلا أنه هناك تواجد أمنى في محيط المنقطة.

ويستعد المصريون لتشييع جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وتكثف الجهات الأمنية استعداداتها، تحسبا للزحام المتوقع الذي من المقرر أن تشهده جنازة الرئيس الأسبق، و يشهد مطار القاهرة الدولى، خلال الساعات الحالية، استعدادات خاصة وطوارئ مكثفة تحسبا لاستقبال عدد من الشخصيات والوفود الدولية والعربية رفيعة المستوى، لتشييع جثمان الرئيس الأسبق الراحل محمد حسنى مبارك، والذى وافته المنيه صباح أمس الثلاثاء.