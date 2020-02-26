شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. انتشار أمنى بمحيط مقابر أسرة مبارك استعدادا لدفن جثمان الرئيس الراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مقابر أسرة الرئيس الراحل حسنى مبارك صباح اليوم تواجدا مكثفا لقوات الأمن استعدادا لدفن جثمان الرئيس الراحل.

و شهد مدخل مسجد المشير طنطاوى بالتجمع تشريفات أمنية وتكثيف أمني واصطفاف للأمن بطول الشوارع المؤدية للمسجد، وذلك بالتزامن مع وصول جثمان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك لأداء صلاة الجنازة عليه.

كما غادرت الطائرة التى حملت جثمان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك من مجمع الجلاء العسكري لمسجد المشير.

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان الراحل بعد ظهر اليوم من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، ويدفن بمقابر العائلة بمحطة كلية البنات.

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وتوفى الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 91 عاما بمستشفى الجلاء العسكرى، ونعت رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع وفاة الرئيس الأسبق بطل حرب أكتوبر .

كما أعلنت جمهورية مصر العربية عن حالة الحداد بجميع الأنحاء لمدة ثلاث ايام اعتبارا من الغد كما نكست دولة الإمارات أعلامها حدادا على الرئيس الأسبق.

وشهدت مقابر عائلة مبارك بمصر الجديدة استعدادات لاستقبال الجثمان وقد ترددت انباء انه سيتم العزاء بمسجد المشير بالتجمع الجمعة القادمة، وقد نشر علاء مبارك على حسابه الشخصى بتويتر برقية عزاء أعلن فيها عن وفاة والده.

والرئيس الأسبق حسنى مبارك هو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية، وتولى الحكم خلفا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، عقب اغتياله فى حادث المنصة، حيث ظل رئيسًا للجمهورية لنحو 31 عامًا، حتى تخلى عن الحكم على خلفية الاحتجاجات الشعبية فى يناير 2011، وبذلك يعد هو الأطول بقاءً فى الحكم منذ عهد محمد على.

تخرج مبارك من الكلية الجوية عام 1950، ترقى فى المناصب العسكرية حتى وصل إلى منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائدًا للقوات الجوية عام 1972، وقاد القوات الجوية خلال حرب أكتوبر 1973.

أعلنت رئاسة الجمهورية حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا علي وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك" وذلك اعتبارًا من غد الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020.