لماذا طلب إمام مسجد المشير طنطاوي إعادة صلاة الجنازة على مبارك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي

أدى المئات، منذ قليل، صلاة الجنازة على جثمان الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، رئيس الجمهورية الأسبق، بمسجد المشير طنطاوي، وذلك بإمامة الشيخ حجاج الهندواي.

وبحسب مراسل الخليج 365 المتواجد داخل المسجد، جرى أداء صلاة الجنازة مرتين الأولى بحضور عدد كبير من المواطنين، وبعد خروج المصليين طالب الشيخ هندواي بصلاة الجنازة مرة أخرى بحضور أسرته والمقربين فقط.

وحرص علاء وجمال مبارك على الوقوف بجانب جثمان والدهما إلى جانب حرصهم على حمل الجثمان وسط هتافات مؤيدة لمبارك من الحضور.

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كانت رئاسة الجمهورية نعت مبارك الذي وافته المنية أمس؛ "لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة"، معلنة حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام.

ووصفته القيادة العامة للقوات المسلحة بأنه "ابن من أبنائها، وقائد من قادة حرب أكتوبر المجيدة".

يأتي ذلك تنفيذا لقرار رئاسة الجمهورية وخطاب رئاسة مجلس الوزراء للوزارات والمحافظات بإعلان حالة الحداد على مستوى الجمهورية لرحيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذى وافته المنية صباح أمس.​