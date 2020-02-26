بث مباشر لجنازة مبارك العسكرية من مسجد المشير طنطاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
يقدم الخليج 365 البث المباشر، اليوم الأربعاء، لتغطية الجنازة العسكرية الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، والذي وافته المنية، أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عامًا بعد صراع مع المرض، وذلك من خلال فضائية "إكسترا نيوز".
تشيع بعد قليل، جنازة الرئيس السابق حسني مبارك بحضور قيادات الدولة المصرية ووفود من عدة دول.
وتبدأ مراسم الجنازة العسكرية الرسمية بصلاة الظهر بمسجد المشير، ثم يدفن الجثمان في الثانية بعد الظهر، بمقابر الأسرة بمصر الجديدة.
يذكر أن مبارك، ولد في محافظة المنوفية، بمدينة كفر مصيلحة عام 1928، وتولى الرئاسة بعد حادث اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، في أكتوبر 1981، وحكم مصر لمدة 30 عامًا.
وعانى الرئيس مبارك، من أزمات صحية خلال السنوات الماضية، وأجرى عدة عمليات جراحية في عدد من المستشفيات، آخرها كانت منذ نحو شهر، وأعلن نجله علاء حينها أن حالته مستقرة وبخير، لكنه وعقب إجرائها أُصيب بمضاعفات صحية، ما أدى إلى إيداعه غرفة العناية المركزة.
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