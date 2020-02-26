القوى العاملة: تفتيش دوري على المنشآت للسلامة والصحة المهنية للعمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي.: وجه محمد سعفان وزير القوى العاملة، مديري مديريات القوي العاملة بالمحافظات باتخاذ جميع الإجراءات التفتيش علي السلامة والصحة المهنية والوقائية والعمل على حماية العمال بالمنشآت بجميع قطاعات الدولة للحفاظ على هذه الثروة القومية. وبحسب بيان اليوم، أجرت مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد وفريق السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي زيارات ميدانية للشركات بمدينتي الخارجة والداخلة للوقوف على استعدادات وتجهيزات الشركات الطبية حفاظا على العمالة بالشركة من الفيروسات والكشف الدوري على العمالة وإخطار الجهات فورا في حالة استقدام أي عمالة أو خبراء أجانب أو ظهور أي حالات مشتبه فيها.

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