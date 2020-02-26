"أمن الأقصر": القبض على مروج عملات نقدية مزورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر، أحد الأشخاص لحيازته عملات ورقية مزورة بقصد ترويجها والتربح منها.

كان مركز شرطة الأقصر، تلقى بلاغًا من (صاحب محل لخدمات المحمول - مقيم بدائرة المركز) بقيام أحد الأشخاص بشراء هاتف محمول وقدم له عملات نقدية مزورة.

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وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر، أسفرت جهوده أن مرتكب الواقعة (صاحب محل استوديو تصوير وخدمات محمول - مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده داخل الأستوديو الخاص به، وعثر بحوزته على (2400 جنية فئة 100 جنية "مزورة"– 6 شهادات منسوبة لإحدى الجهات الحكومية "مقلدة" – طابعة ألوان – طابعة صور – جهاز كمبيوتر بمشتملاته – ماكينة يدوية لتقطيع الأوراق) ، وبمواجهته أقرا بحيازته للعملات الورقية المزورة بقصد التربح منها وأن الشهادات المضبوطة مقلدة بالكامل ، وتم اصطناعها وتقليدها مستخدماً الأدوات والأجهزة المضبوطة لبيعها مقابل مبالغ مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.