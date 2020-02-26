"أمن الأقصر": القبض على مروج عملات نقدية مزورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر، أحد الأشخاص لحيازته عملات ورقية مزورة بقصد ترويجها والتربح منها.
كان مركز شرطة الأقصر، تلقى بلاغًا من (صاحب محل لخدمات المحمول - مقيم بدائرة المركز) بقيام أحد الأشخاص بشراء هاتف محمول وقدم له عملات نقدية مزورة.
وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر، أسفرت جهوده أن مرتكب الواقعة (صاحب محل استوديو تصوير وخدمات محمول - مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا).
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده داخل الأستوديو الخاص به، وعثر بحوزته على (2400 جنية فئة 100 جنية "مزورة"– 6 شهادات منسوبة لإحدى الجهات الحكومية "مقلدة" – طابعة ألوان – طابعة صور – جهاز كمبيوتر بمشتملاته – ماكينة يدوية لتقطيع الأوراق) ، وبمواجهته أقرا بحيازته للعملات الورقية المزورة بقصد التربح منها وأن الشهادات المضبوطة مقلدة بالكامل ، وتم اصطناعها وتقليدها مستخدماً الأدوات والأجهزة المضبوطة لبيعها مقابل مبالغ مالية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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