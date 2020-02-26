بـ 110 طربة حشيش.. سقوط أحد العناصر الإجرامية في مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على أحد العناصر الإجرامية بمطروح، وبحوزته 110 طربة لمخدر الحشيش.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، تابعت نشاط (أحد العناصر الإجرامية، مقيم بمحافظة مطروح) تخصص في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذاً من دائرة قسم شرطة الضبعة بمديرية أمن مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي .

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عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح أمكن استهدافه وضبطه حال استقلاله إحدى السيارات بالطريق الساحلي "مطروح/الإسكندرية" بدائرة القسم، وعثر بحوزته على (110 ضربة لمخدر الحشيش "وزنت 22 كيلو جرام" - مبلغ مالي – هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة نشاطه الإجرامي، واستخدام السيارة والهاتف المحمول في النقل والترويج .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.