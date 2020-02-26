سقوط 4 من مروجي بيع الأدوية مجهولة المصدر بـ "الفيسبوك" في 4 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من ضبط أربعة أشخاص بمحافظات "الإسكندرية والبحيرة وببورسعيد والمنوفية" لقيامهم بالترويج لبيع الأدوية مجهولة المصدر والقطع الأثرية والعملات الأجنبية عبر شبكة الإنترنت.

كانت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، رصدت قيام (أحد الأشخاص، مقيم بالإسكندرية) بنشر مشاركات بموقع "فيس بوك" تتضمن الترويج لبيع وتوصيل أدوية مستوردة مجهولة المصدر لمن يرغب من المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمحل إقامته، وضبط بحوزته (هاتف محمول) المُستخدمة في ارتكاب الواقعة وبفحصه تبين وجود آثار، ودلائل عبارة عن الصفحة والمشاركات المشار اليها، كما ضُبط بحوزته (120) عبوة منشطات وأدوية تخسيس مستوردة مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة.

كما تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بالبحيرة) لقيامه بإدارة إحدى الصفحات بموقع "فيس بوك" ونشر مشاركات تتضمن الترويج لبيع وتوصيل أدوية مستوردة مجهولة المصدر لمن يرغب من المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) .. وضبط بحوزته (هاتف محمول) المُستخدمة في ارتكاب الواقعة وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الصفحة والمشاركات المشار اليها.

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كما أمكن ضبط (أحد الأشخاص، مقيم ببورسعيد) لقيامه بإدارة إحدى الصفحات بموقع "فيس بوك" ونشر مشاركات تتضمن الإعلان عن التوسط في بيع وشراء العملات الأجنبية والقطع الأثرية نظير مقابل مادى، وضبط بحوزته (هاتف محمول) المُستخدم في ارتكاب الواقعة وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات المشار إليها، وكذا وجود محادثات متبادلة بينه وبين أشخاص آخرين للتوسط في بيع وشراء العملات الأجنبية والقطع الأثرية.

وتم ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بالمنوفية) لقيامه بإدارة إحدى الصفحات بموقع "فيس بوك" ونشر مشاركات تتضمن الإعلان عن التوسط في بيع وشراء العملات الأجنبية والقطع الأثرية، وضبط بحوزته (هاتف محمول) المُستخدم في ارتكاب الواقعة وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات المشار إليها، وكذا وجود محادثات متبادلة بينه وبين أشخاص آخرين للتوسط في بيع وشراء العملات الأجنبية والقطع الأثرية والعملات الأجنبية بغرض النصب عليهم للاستفادة منهم مادياً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.