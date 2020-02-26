أبرزها ملابس أجنبية.. أمن المنافذ يضبط 8 قضايا تهريب عبر المنافذ الجمركية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط 8 قضايا تهريب أبرزها (ملابس أجنبية الصنع، مستحضرات تجميل، مستلزمات طبية، عقاقير طبية، كاميرات مراقبة، راديو، قطع غيار سيارات، قطع أدوات كهربائية متنوعة، قطع غيار ساعات يد)، عبر المنافذ الجمركية.

في مجال الأمن العام: ضبط 32 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي، مخالفات السائقين، انتهاء فترة التصريح).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.