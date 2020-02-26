محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تواصل الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم. وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 5314 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية: 1989مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و115 مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير "، و16 دراجة نارية مخالفة، و17 مخالفة "موقف عشوائي"، و53 مخالفة شروط الترخيص، و26 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرزها تجاوز السرعة.. ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية في 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.