في 24 ساعة.. الداخلية تضبط 270 قضية مخدرات وتنفيذ 89 ألف حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 209 قطعة سلاح ناري، 270 قضية مخدرات وتنفيذ 89219 حكم قضائي متنوع. قالت الداخلية، إن الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة خلال 24 ساعة. وأسفرت جهودها عن ضبط 209 قطعة سلاح ناري، بحوزة 182 متهمًا، وتنفيذ 89219 حكم قضائي متنوع، وضبط 4 تشكيلات عصابية، ضموا 10 متهمين، ارتكبوا 30 حادث متنوع، وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين: تم ضبط 56 متهمًا. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

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