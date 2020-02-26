"الأموال العامة": ضبط أجنبيين لنصبهما على مواطن في الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية لمباحث الأموال العامة، القبض على شخصين يحملان جنسية أجنبية لقيامهما بالنصب والاحتيال على أحد المواطنين بالإسماعيلية بزعم حيازتهما لأموال بالعملة الأجنبية تم تهريبها داخل البلاد لاستثمارها.

كان فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء، تبلغ من (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الإسماعيلية) بتعرضه لواقعة احتيال ونصب من قبل بعض الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية زاعمين له وجود مبلغ "مليون دولار" بحوزتهم يرغبوا في استثمارها داخل البلاد ، وأنهم قاموا بإدخالها للبلاد عقب طلائها بمادة سوداء اللون لإخفاء هيئتها وحصلوا منه على مبلغ (خمسمائة ألف جنيه) بزعم شراء مادة كيميائية لإزالة المادة السوداء من عليها، وعقب ذلك طلبوا منه مبالغ مالية أخرى لإجراء عمليات إزالة المادة السوداء بمعرفة أحد المختصين .

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عقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية أسفرت إحداها عن ضبط (شخصين ، يحملان جنسية أجنبية) حيث قاما المذكوران بممارسة نشاطاً إحتيالياً واسع النطاق يعرف باسم تخليق الدولارات من أوراق ســوداء في حجم الورقة المالية فئة المائة دولار والاستيلاء على أموال المواطنين بأسلوب احتيالي تمثل في قيامهما بإيهام ضحاياهم بأنها عملات صحيحة من فئة المائة دولار أمريكي، وأنهما يحتاجان لمواد كيميائية لإزالة المادة السوداء من عليها ، وتمكنهما من الاحتيال على الشاكي بذات الأسلوب الإجرامي المشار إليه والاستيلاء منه على مبلغ "خمسمائة ألف جنية مصري" بزعم كونها ثمن شراء المادة الكيميائية لإزالة المادة السوداء وإعادة الدولارات لهيئتها الأصلية "خلافاً للحقيقة" .. وعثر بحوزتهما على ما يلى (خزينة معدنية بداخلها كمية من الورق الأسود المقصوصة بحجم الورقة المالية فئة المائة دولار أمريكي - مظروف يحتوى على مسحوق أبيض لمادة غير معلومة - زجاجة تحتوى على سائل لمادة "غير معلومة" - جواز سفر باسم أحد المتهمين - عدد 2 هاتف محمول بفحصهما تبين أنهما مُحملان بالعديد من الملفات التي تؤكد نشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه ، بالإضافة إلى محادثات أخرى بينه وبين المُبلغ عبر تطبيق "الواتس آب" بذات الشأن) .

بمواجهه المتهمان بما أسفر عنه الضبط أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .