الداخلية تنجح في إتمام الصلح في النزاع القائم بين 4 عائلات بأسيوط والفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام في، عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بناحية قصر حيدر بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط.

كما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بناحية عزبة خليل الجندي بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم، بالتنسيق مع "أعضاء لجنة المصالحات وبحضور عدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات".

وتم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات، وأقروا جميعاً بالصلح النهائي وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تحصين المجتمع من الجريمة وأثارها السلبية، وتوجيه الضربات الاستباقية، وتجفيف منابع الخصومات الثأرية.