"جثة موثوقة اليدين على الطريق".. كشف تفاصيل مقتل سمسار ماشية في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، من كشف ملابسات اختطاف سمسار ببركة السبع، والتعدي عليه بالضرب ووفاته متأثراً بإصابته.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بركة السبع بمديرية أمن المنوفية من (سائق - مقيم بدائرة المركز) أنه حال تواجده بطريق (الغوري/ بركة السبع) بدائرة المركز شاهد (4) أشخاص يقومون باصطحاب شخص آخر داخل سيارة "حدد رقمها" ، وفى وقت لاحق تبلغ من (ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شبين الكوم) بأن الشخص المُختطف زوجها (سمسار ماشية – مقيم بدائرة المركز، واتهمت كلٍ من (سائق ، عاطل – لهما معلومات جنائية - مُقيمان بدائرة مركز شبين الكوم) باصطحاب زوجها لمكان غير معلوم لخلافات مالية بينهم.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بالمنوفية.. توصلت جهوده إلى قيام المتهمان المذكوران بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية).

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبط إثنين من المتهمين ، وعثر بحوزتهما على (قطعتي سلاح أبيض "سنجة") ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين ، وقررا بوجود خلافات بين المجنى عليه والمتهمان الأول والثاني لسابقة تعديه عليهما بالضرب منذ حوالى أسبوع والاستيلاء منهما على مبلغ مالي وبعض الأوراق الخاصة بهما "لم يُبلغا عن الواقعة" فعقدا العزم على الانتقام منه، وفى سبيل تنفيذ مخططهم قاموا بإعداد سيارتين ملاكي والأسلحة المضبوطة بحوزتهما وقاموا بخطف المجنى عليه حال استقلاله تروسيكل "مُحمل عليه 3 رؤوس ماشية" وتهديده بأسلحة بيضاء وإيثاقه ووضعه داخل السيارة ، وتوجهوا به لمدينة العاشر من رمضان وقاموا بإخفاء التروسيكل ورؤوس الماشية لدى أحد الأشخاص (حداد مسلح - مُقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان) ، واحتجاز المجنى وتعدى المتهم الأول عليه بالضرب بقالب طوب على رأسه فأودى بحياته وقام المتهمين بنقل جثمانه بالسيارة الخاصة بالمتهم الأول والتخلص منها بإلقائها على جانب الطريق الزراعي وسط زراعات بوص بزمام قرية أبنهس دائرة مركز قويسنا وهربوا.

تم بإرشاد المتهمان العثور على الجثة موثوقة اليدين من الخلف وبها إصابات بالرأس والوجه ونزيف بالأنف والأذن اليمنى، وكذا السيارة المستخدمة في الواقعة والتروسيكل الخاص بالمجني عليه و3 رؤوس ماشية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.