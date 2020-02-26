أخبار مصر | عاجل.. هتافات وزحام المواطنين يمنع بدء جنازة مبارك (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. هتافات وزحام المواطنين يمنع بدء جنازة مبارك (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سادت حالة من الهرج والمرج داخل مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، لحظة وصول جثمان الرئيس الأسبق حسني مبارك، اليوم الأربعاء، حيث فشل الإمام في بدء الصلاة حتى الآن.

وردد الحاضرون، هتاف "لا إله إلا الله"، محاولين الاقتراب من الجثمان، والذي يحمله نجلي الرئيس الراحل، علاء وجم المبارك.

وكثف قوات الأمن من تواجدها في محيط مسجد المشير بالتجمع الخامس، لاستقبال عدد من الشخصيات والوفود الدولية والعربية رفيعة المستوى، لتشييع جثمان مبارك، بحضور رسمي رفيع المستوى للدولة المصرية.

ونعت رئاسة الجمهورية، الراحل مبارك، في بيان جاء فيه: "تنعى رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية".