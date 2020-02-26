أخبار مصر | الأمن يوافق على مشاركة المواطنين في جنازة مبارك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمن يوافق على مشاركة المواطنين في جنازة مبارك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وافق مسئول أمني بمشاركة المواطنين في جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.
وقام الأمن باصطفاف المواطنين صفًا واحد وفحص البطاقات الشخصية والإطلاع عليهم قبل الدخول للمحيط المسجد.
ونعت رئاسة الجمهورية في بيان لها الفقيد: "تنعى رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية".
وتقدمت رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح أمس الثلاثاء.
كما تم إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك" وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق ٢٦ فبراير ٢٠٢٠.