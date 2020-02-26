أخبار مصر | الأمن يوافق على مشاركة المواطنين في جنازة مبارك

وافق مسئول أمني بمشاركة المواطنين في جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وقام الأمن باصطفاف المواطنين صفًا واحد وفحص البطاقات الشخصية والإطلاع عليهم قبل الدخول للمحيط المسجد.

ونعت رئاسة الجمهورية في بيان لها الفقيد: "تنعى رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية".